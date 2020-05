Dcera hvězdy Ulice potvrdila krutou diagnózu: Otec má akutní leukémii!

Andrej Hryc trpí akutní leukémií, tedy rakovinou krve. Michaela Feuereislová

"Stalo se. Nedá se nic dělat. Příjemné to není. Ani to příjemné nebude," svěřil deníku Plus 1 deň herec, který čtvrtým dnem podstupuje chemoterapie. "Zatím je to OK, potom samozřejmě uvidíme, jaké budou následky, co se bude dít," dodal.

"S pravděpodobností, která hraničí s jistotou, mě lidé chvíli neuvidí. Ale repríz je milión, takže je co vysílat," vzkazuje Hryc fanouškům.

Jeho stav předtím, než byl hospitalizován, deníku popsala i jeho dcera. "Dva týdny byl trochu unavený, ale ne tolik, aby tomu připisoval nějaký význam. Potom mu najednou otekla noha, po ní ruka, a to už ho maminka poslala k obvodnímu lékaři. Ten ho po odběru krve a zjištění výsledků okamžitě poslal do nemocnice," uvedla Wanda Adamík Hrycová, která také ujistila, že boj s krutou nemocí zatím tatínek zvládá relativně dobře. ■