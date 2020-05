Divošky se dnes loučí s obrazovkou: Co se stane s moderátory?

Michal Kavalčík, Andrea Antony a Petr Vojnar se loučí s Divoškami. Foto: archiv FTV Prima

„Bylo to nádherné, bylo to fantastické, bylo to vtipné, bylo to prostě prima! Díky všem, kteří posílali videa, my se u toho ve střižně vždy náramně bavili,“ vzkazuje Michal Kavalčík, který Divošky uváděl od června 2017.

„Byly to super dva roky nekončící zábavy, udělali jsme radost mnoha lidem a taky jsem poznal nové kolegy. Těším se na příští úžasné projekty, které ve spolupráci s Primou zrealizujeme,“ řekl Petr Vojnar, který se do týmu přidal o rok později.

„Dnešní poslední vydání moderuji já. S Petrem Vojnarem jsme do Divošek nastupovali v červnu 2018. Byly to pro mě dva krásné roky živého moderování ve studiu. Málokterý formát vám dá takovou svobodu jako právě Divošky. Mohla jsem v hlavním vysílacím čase divákům tančit, zpívat, recitovat, jednoduše cokoliv. Po tom se mi rozhodně bude stýskat,“ říká Andrea Antony.

Pro Andreu, která je zároveň reportérkou ze showbyznysu ale nic nekončí. „Budu pokračovat jako redaktorka v novém pořadu Showtime na CNN Prima News a budu se těšit, jaké další příležitosti čas přinese,“ dodala. ■