Jak se fotí modelky v době koronaviru? Nedostatek oblečení a strach ze zásahu policie

Focení modelek v koronavirové době.

„První dny se vše zrušilo. Časopisy přestaly fotit, klienti zrušili schůzky. Pak se to ale začalo rozbíhat. Obchody sice zůstaly zavřené, ale pro stylisty otevřely. My totiž pracovat můžeme. Bylo tedy možné se domluvit na návštěvu na konkrétní hodinu,“ popisuje běžnou praxi stylista Filip Vaněk.

Prakticky se nedalo spolehnout na komunikaci se zahraničními módními domy. „Nefunguje zasílání samplů (ukázkových modelů - pozn. red.) a to nejen z Itálie, ale ani z Francie. Řeší se to jinak, že oblečení například nakupujeme z e-shopu. Je to komplikovanější, protože se snažíme, aby focení probíhalo venku. To bývá někdy akční, protože model a modelka nemají roušku, hlídá se, aby se neobjevila policie, pak se nasadí rouška. Funguje to za bojových podmínek,“ říká Vaněk.

A musel se Filip naučit ladit outfit s ochrannými pomůckami? „Viděl jsem nějaké fashion story s rouškami. Bylo to aktuální v době, kdy tyto problémy začínaly. Podle mého názoru nehrozí, že by se to stalo pravidlem,“ říká Filip Vaněk. ■