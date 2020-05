Talent má po slavném otci, figuru po mamince: Krásná hudebnice ji ukázala v plavkách

Alexa Ray Joel Profimedia.cz

Zatímco figuru podědila po matce, topmodelce Christie Brinkley (66), talent má po otci Billym Joelovi (70). Alexa Ray Joel (34) se stejně jako on věnuje hudbě. Fotkou v plavkách, kterou zveřejnila na sociální síti, připomněla Den Země. „Přeji vám všem zdraví, uzdravení, klid, osvícenost a požehnání,“ napsala k ní.

Snímek je z archivu, vznikl před dvěma lety. Rodina momentálně dodržuje sociální distanci kvůli pandemii koronaviru. Ta udělala čáru přes rozpočet i svatebním plánům mladé hudebnice. Alexa sice nikdy veřejně neřekla, kdy se má vdávat, její matka ale uvedla, že dcera a její snoubenec Ryan Gleason museli termín prozatím odložit.

Zatímco Christie pobývá ve svém domě v Hamptons, Alexa se izoluje v bytě v New Yorku. Ani modelčina druhá dcera, mladší Sailor (21), s ní teď není. Jako jedna z hvězd soutěže Dancing with the Stars se v posledním měsíci setkala s desítkami cizích lidí, a tak se obávala případného zavlečení nákazy domů. ■