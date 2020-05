To jsou tedy pořádné tvary: Silikonová hvězda reality show předvedla křivky ve sportovním úboru

Lauren Goodger Foto: super.cz/profimedia

Goodger musela kvůli pandemii koronaviru zavřít svůj salón krásy Lauren's Way. Karanténu tráví sama, neboť je stále bez partnera. A to přes to, že jej loni zoufale sháněla v pořadu Celebs Go Dating. Čas sama se sebou si prý ale docela užívá, jak se svěřila sledujícím na Instagramu, kterým se pravidelně hlásí.

Její profil na sociální síti je posetý fotkami v prádle, na nichž její křivky vynikají. Na ulici ji pak jen těžko někdo přehlédne. Je tedy s podivem, že na své „přirozené“ tělo ještě žádného nápadníka nenalákala. Fanoušků má totiž víc než dost. ■