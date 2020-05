Ilustrační foto Profimedia.cz

To byl ale trapas! Holky si zašly zahrát plážový volejbal a vzhledem k tomu, že si nejspíš nechtěly jen tak plácat do míče, měly u sítě i rozhodčího. Ten se do hry zapojil o něco více, než si umíte představit. Slečna, která měla odehrát balón, zaškobrtla a skončila přímo v pozici, která ke sportu moc nepřísluší. Možná nová seznamovací technika?