Finále její soutěže krásy je odložené, ale konat se bude: Přes zákaz shromažďování našla Táňa Makarenko řešení

Taťána Makarenko finále Miss Czech Republic uspořádá.

Finále soutěže Miss Czech Republic se mělo konat 3. května ve Foru Karlín. Vzhledem k panujícím opatřením, co se shromažďování týče, to samozřejmě nebude možné. Ředitelka soutěže Taťána Makarenko (30) se ale rozhodla, že akci nebude posouvat například na podzim, jak činí mnoho dalších.

"Nemůžeme to dělat standardně, protože potřebujeme okolo tisíce lidí včetně publika. Horší by ale bylo to finále neudělat, jelikož mi i spousta klientů nezaplatilo, smlouvy tam leží, nejsou zaplacené faktury a já přitom musím DPH platit, když jsou vystavené. Takže musím dostát svým závazkům," vysvětlovala.

"Květen je moc brzy, ale finále bude v červnu, ještě před prázdninami. Konkrétně to prozrazovat nechci, každopádně to bude online formou v televizi, ale nepůjde o přímý přenos, protože to by se ve sníženém počtu nezvládlo. V ten natáčecí den tam nebudou moct být ani rodiče dívek, zvlášť bude i porota. Asi kvůli tomu budou trochu chybět emoce, ale ty se pokusíme dodat v postprodukci," popisovala Makarenko.

Finalistky přišly i o soustředění na Zanzibaru. "Snad se někam do zahraničí, pokud to bude povolené, podívají aspoň vítězky, protože jsme měli nasmlouvané tři dovolené v rámci cestovní agentury. A na Zanzibar pojedeme, doufám, s ročníkem 2021," doplnila. ■