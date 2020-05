Už to není cvalík: Robbie Williams ukázal tělo ve slipech. Upravený jídelníček z něj udělal střízlíka

Robbie Williams Profimedia.cz

Bývalý člen slavných Take That za život bojoval se závislostmi na drogách i alkoholu, a i kvůli tomu to občas s jeho váhou bylo jako na houpačce. Návykové látky už roky neužívá, ale postavu si dal dohromady až teď.

„V minulosti pro mě bylo časté, že jsem měl nadváhu a byl jsem z toho nešťastný a občas i v depresi, protože mi chyběla výživná strava. Celé roky jsem s váhou bojoval,“ přiznal Robbie v podcastu.

„Pak se se mnou spojili Weight Watchers, kteří mi nabídli spolupráci, a také možnost být zdravý nejen po těle, ale mít i čistou hlavu a cítit se dobře. Bylo to, jako by ke mně mluvil vesmír, a já si řekl, že to chci,“ uvedl Robbie, který se díky tomu dostal do své asi nejštíhlejší formy od dob začátků v Take That.

Robbie (vlevo) byl na začátku se skupinou Take That pěkný hubeňour

Nakonec na prosbu své ženy skončil i s kouřením, což byl poslední zlozvyk, který ho trápil, a stal se z něj úplně jiný člověk. Rodinný typ, jak sám nedávno uvedl, když se stal čtyřnásobným otcem. ■