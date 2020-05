Pavel Šporcl nám zahrál na náměstí v Říčanech: Jak tráví slavný houslista svoji karanténu?

S Pavlem Šporclem a jeho ženou Bárou jsme se setkali v Říčanech, kde bydlí. Super.cz

V tom, že jsou spolu 24 hodin denně v karanténě, nevidí manželé Pavel Šporcl a Barbora Kodetová Šporclová (49) velký rozdíl. "Já byla vlastně šestnáct let v podstatě na mateřské a Pavel sice hodně cestuje, ale když je tady, tak je v podstatě stále doma," vysvětlovala Bára.

"Já se zavřel v pracovně, kde pracuji na nových projektech a cvičím, tak se vidíme jen u jídla. Je fakt, že když začala karanténa, měl jsem mít turné šesti koncertů v Kalifornii a teď jsem měl odlétat hrát do Anglie. Zrušila se mi spousta koncertů nejen po světě, ale i v České republice. Minimálně do června, pak se uvidí," krčil rameny Pavel.

Aby nevyšel ze cviku, streamoval aspoň koncerty z obývacího pokoje. "Chtěl jsem taky propojit lidi, aby se nikdo necítil osamocený. Tak jsem udělal sedm živých koncertů na Facebooku. Měly úžasnou sledovanost, dokonce 60 tisíc zhlédnutí. Ted už začínám dělat projekty na našem webovém agenturním streamu, kde už se budou platit vstupenky," upřesnil. Pro nás zahrál ještě zdarma na téměř prázdném náměstí v Říčanech, jak můžete vidět v našem videu.

"Já bych k tomu chtěla podotknout, že Pavel to dělal i z velkého přetlaku, aby se nezbláznil. Normálně pracuje na 300 procent a teď přešel na 600 procent," myslí si jeho manželka. "Bylo to pro mě poměrně vyčerpávající, protože všechny ty ostatní věci zbyly na mne," dodala. "Je fakt, že na šest dní jsem se kvůli přípravě Čajkovského úplně zavřel, a děkuji celé rodině, hlavně Báře, že to vydržela," uzavřel Pavel, který dnes v karanténě slaví i 47. narozeniny. ■