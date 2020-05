Jitka Boho objevila v karanténě skryté vlohy: Vlastnoručně vyrobenými vychytávkami nadchla fanoušky

Čím si krátí dlouhé dny bývalá Miss? Herminapress

Jitka Boho (28) se po rozchodu s manželem odstěhovala i s dcerkou Rosálkou na Moravu k rodičům , ale bylo to pro ni jen dočasné řešení. Poohlížela se po bydlení v Praze, které nakonec našla, a před pár týdny se vrátila zpět do hlavního města, kde si zařídila krásný byt. Během karantény se navíc naučila obstojně šít, a jakmile v rámci možností doladila své bydlení, usedla za šicí stroj a dostala nápad na módní vychytávku.

Jitka Boho posílá pozdravy a pozitivní náladu z karantény.

Super.cz

Jako milovnice módy si bývalá Miss potrpí na to, aby jí to vždy slušelo a všechno k sobě hezky ladilo. Stejně tak mohou být i roušky skvělou ozdobou v kombinaci s jinými doplňky. Jitka proto ze stejné látky ušila k roušce i nákupní tašku. Nápad se fanouškům natolik zalíbil, že začala šít ve velkém a rozhodla se stylovou kombinaci roušky a tašky prodávat. Fušovat švadlenám do řemesla nebo změnit profesi se ale nechystá, výtěžek půjde na dobré účely.

„Až budu mít nové látky, řekla jsem si, že jich pár ušiju na prodej a penízky nechám poslat někomu, kdo je potřebuje,“ svěřila se na sociálních sítích modelka. ■