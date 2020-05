Cameron Diaz promluvila o manželství a mateřství: Prvního dítěte se dočkala ve 47 letech

Cameron Diaz s manželem Benjim Maddenem Profimedia.cz

O rodinném životě se rozpovídala ve videu se svou kamarádkou, vizážistkou Gucci Westman. „Miluju být vdaná,“ řekla na kameru Cameron s tím, že u nich láska rozhodně prochází žaludkem. „V tuhle chvíli, kdy už jsem šest let doma, je půlka mého baráku kuchyň. Když lidi, které miluji, nakrmím, mám pocit, že mohou cítit, jak je mám ráda.“

Dceru světu s manželem představili skrze psaný post na sociálních sítích začátkem tohoto roku a nyní prozradila trochu více o tom, jaké pro ni bylo stát se matkou. „Miluju mateřství. Je to opravdu to nej nej nej období v mém životě. Jsem vděčná a šťastná, a je to to nejlepší, co se nám s Benjim stalo, zažíváme to nejlepší období. Pořád tomu nemůžu uvěřit.“

Svého manžela, člena pop punkové skupiny Good Charlotte, považuje Cameron za skvělého otce. „Pokaždé, když miminko vykoupeme, dává ji spát Benji, je to opravdu skvělý otec a já jsem šťastná, že mám dítě s ním. Je neuvěřitelný. Uspává ji a já si mezitím mohu dojít do kuchyně nalít sklenici červeného vína a začít vařit.“

Karanténou se pro ni, jakožto matku 3,5měsíčního miminka, nic nezměnilo: „Já už žiju v karanténě vlastně delší dobu, protože mám miminko. Můj život si tedy už delší dobu žiji v tichosti a klidu. Akorát jsem předtím mohla zvát přátele na návštěvy a v tuto chvíli nevídám nikoho. Každopádně se mi to líbí, být doma s naším drobečkem a manželem a jen nám vařit.“ ■