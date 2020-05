Hvězda Ordinace Růžičková se zvěčnila při kojení: Za tohle si od fanynek vysloužila pochvalu

Andrea Růžičková Foto: Instagram A. Růžičkové

Po několika týdnech, kdy byla s rodinou zavřená v pražském bytě, se rozhodli s manželem vyrazit do přírody. „Ještě že to místo pro život máme. Museli jsme aspoň na chvíli z města ven. Svět se totiž zbláznil a já se nechci zbláznit s ním,“ svěřila se herečka, která vyrazila pryč z metropole krátce před zrušením zákazu volného pohybu.

Na snímku, který z výletu zveřejnila, je herečka v růžové mikině a kojí svého několikaměsíčního syna. Přestože Růžičková snímkem demonstruje intimní chvilku s chlapečkem jako přirozenou situaci, dostala od fanynek chválu, že kojí synka tak, že není nic vidět. „Cením, že i když kojíte na veřejnosti, nemáte potřebu vytahovat celá prsa ven, jako to spoustu maminek dělá, aby pak mohly říkat, jak je to přirozené, ano, kojení je přirozené ale to soudnost taky,“ napsala jí jedna ze sledujících.

„Díky. Ano, dá se kojit i tak, že není nic vidět,“ dodala s úsměvem herečka, které to na snímku s malým Jáchymem neuvěřitelně sluší. ■