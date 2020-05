Narozeniny v karanténě. Podívejte se, jak doma slavila Aňa Geislerová

Během narozenin se dojala. Foto: Instagram A. Geislerové

„Narozeniny v karanténě byly krásný! A to i přesto, že se nikam nešlo a nikdo nepřišel. Ale jak teď všichni propojujem svoje světy online a na všech sítích současně, přišlo mi tolik přání a gratulací! Až mě to dojalo a všem vám moc děkuju! Všechno archivuju,“ děkovala gratulantům herečka prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram.

Aňa se radovala ze sladkých dárků i květin. „Děkuju Zdendovi za milovaný dort ze Savoye a sakurový déšť, Stelle za obraz a dopis co mě rozbulel a nejlepší dort, který sama upekla a jako parťačka na něj dala jen ty čtyři svíčky, Brunovi, že opustil pokoj na rekordní čas, Maxovi, že si na můj dort připsal svoje jméno, protože tak to prý musí být, Ester ,že za branku přivezla ty nejkrásnější šaty a doma vyrobenou sakuru, co mi zůstane celý život, Martě za nádhernou kytici, kterou navíc přivezl sám velký Pepa! Beatě za Fuck covid zmrzlinu!" vyznala se herečka.

I bez společnosti přátel si svůj den užila. „Byl to šťastný den. Moc vám všem za něj děkuju! Ach.,“ napsala Aňa Geislerová. ■