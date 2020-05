Alice Bendová má velký smysl pro humor. Foto: instagram A. Bendové

Herečka Alice Bendová (46) ovšem přišla na to, jak si dovolenou udělat i doma. A tím nemíníme Českou republiku, ale přímo její pozemek. Už teď na zahradě postavila stan, kde se v karanténě navíc výborně zabaví i její dvě děti Alička a Vašík, a jak je zřejmé ze snímků z jejího Instagramu, také její psí mazlíčci.

"Tak my už jsme na dovolený. Trocha luxusu nikdy neuškodí. No řeknu vám to na rovinu, šetřili jsme na ni dlouho. Kam jedete vy? Nebo dokonce letíte? My to máme letos pestrý (hodně). Obývák, koupelna, pokojíčky, garáž (ta je za odměnu) a teď, protože jsme si museli utrhovat od huby, odjeli jsme na zahradu," napsala k fotkám vtipný status Alice.

Čtvrteční zrušení zákazu volného pohybu osob zahrnuje také opětovné umožnění cestování za hranice, ovšem za určitých podmínek. „Po návratu se člověk bude muset buď prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus, nebo bude nucen strávit 14 dní v karanténě,” uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci. ■