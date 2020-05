Česká Barbie Myslivcová v novém klipu nešetřila růžovou: Ukáže se i nahá!

Nešetřila růžovou. Foto: Archiv D. Myslivcové

Nouzový stav, karanténa, koronavirus, pandemie. To jsou možná nejskloňovanější slova posledních týdnů. Dominika Myslivcová (25) se s omezením pohybu vyrovnává po svém. Držitelka českého rekordu ve sledovanosti na YouTube připravila a natočila videoklip k písni nesoucí názvem Insta Queen. Tím hodlá svým fanouškům zlepšit náladu, což je v těchto dnech potřeba.

Jak je ze záběrů pořízených z natáčení vidět, na place si to Dominika užila. Blogerka posedlá růžovou zůstala věrná svým zásadám a zahalila se do své oblíbené barvy. „Já jsem si to moc užila. Ostatně, jako vždycky. Pevně věřím, že se videoklip bude všem mým fanouškům líbit,“ usmívala se česká Barbie.

Ve videoklipu dostal jednu z rolí i její buldoček Fendi. „Nemohl u toho chybět, je to můj miláček. A je to rozený herec,“ pochvalovala si Dominika.

Blogerka nechtěla zatím úplně prozradit, o čem její další klip bude. Jediné, co jsme ze štábu dostali je, že se na pár sekund sexy blondýna v klipu objeví ve vaně a bude úplně nahá. Nakonec, má s tím zkušenosti, jak jsme viděli v magazínu Playboy. Jestli ale bude vidět něco víc, se dozvíme až 1. května, kdy bude mít klip k písni Insta Queen premiéru. ■