10 sexy snímků topmodelky Gigi Hadid: Kráska, která se nebojí svléknout před objektivem, slaví narozeniny

Gigi Hadid Profimedia.cz

S Bellou jsou nejen andílky Victoria´s Secret, ale v období týdnů módy jsou vždy velmi vytížené přehlídkami pro přední návrhářské domy. Ostatně, obě mají modeling v krvi. Nadání zdědily po mamince Yolandě, svého času rovněž žádané modelce, která s dcerami dokonce nedávno vyrazila na molo. A modelingu se věnuje i jejich mladší bratr Anwar.

Co se týče modelčina soukromí, Gigi již léta randí se zpěvákem Zaynem Malikem, který v minulosti působil v kapele One Direction. Slavný pár se v průběhu let několikrát rozešel a zase dal dohromady. Naposledy přišel rozchod údajně loni v lednu. Gigi si v létě loňského roku užila krátký románek s hvězdou reality show Tylerem Cameronem, neměl ale dlouhého trvání.

Na Vánoce už opět sdílela společné snímky s Malikem. Od té doby jsou prý zase nerozluční a vztah potvrdili na sociálních sítích i na Valentýna. Modelka občas sdílí jejich zamilovaná selfie, ale jinak si slavný pár soukromí spíš střeží. Nicméně to vypadá, že bez sebe zkrátka nemohou být. A ani se nelze zpěvákovi divit, Gigi je totiž kus, jak se můžete přesvědčit i v naší galerii níže. ■