Vyhrocené boje jsou dávno zapomenuty. Dara Rolins vystoupila v klipu svého expřítele

Dara v klipu kapely Wohnout - Jsme na zkoušce v roušce

A dokazuje to i poslední klip Homolovy punkové kapely Wohnout, ve kterém kromě jiných umělců vystoupila právě Rolins.

Novinka Jsme na zkoušce v roušce vznikla v době karantény, bez zkoušení, jen přes internet. Jako hosty si Wohnouti přizvali kromě zmíněné popové divy také Terezii Kovalovou, Oto Klempíře, Vaška Bláhu z Divokýho Billa, Márdiho z Vypsané Fixy, Kubu Rybu z Rybiček 48, Pokáče a Dr Štefánika z Horkýže Slíže.

„V posledních dnech jsem zažil neobvyklou hudební jízdu. Složili jsme velmi rychle písničku a vyzvali řadu pečlivě vybraných kamarádů, aby se taky zúčastnili. A oni se zúčastnili. Všechno se dělalo na dálku, každý svůj part nazpíval doma, telefony, maily, docela to lítalo. Vznikla jistě řada dalších písniček na tohle téma a někteří z toho můžou býti už otrávení. Je to trochu tenkej led, pravda, proto jsme to zkusili udělat jinak,“ popsal vznik písně Matěj Homola.

Baskytarista Jirka Zemánek pak dodává: „Aktuální situaci řešíme tak, že stále vymýšlíme nějaké zajímavosti na náš facebookový kanál. Koncerty ze zkušebny, předělávání starých songů do nových kabátů nebo taky psaní blogu všech našich členů, včetně pomocného personálu, jako třeba manažerky či prodejce merche.“

Rolins a Homola jsou rodiči dcery Laury, která se narodila 25. března 2008. Rozešli se o dva roky později poté, co se provalila hudebníkova nevěra. ■