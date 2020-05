Foxy Menagerie Verre má obří ňadra. Profimedia.cz

Využila přitom vlastní tuk, který jí byl do ňader přenesen z jiné části těla. Ač poprsí této Američanky vypadá opravdu monstrózně, ona sama touží ještě po dalším zákroku. Konkrétně by si chtěla nechat zvětšit zadek, aby její postava byla symetričtější.

Aby si takto „vylepšila“ své pozadí, museli by jí lékaři opět převést tuk z jiných partií. A protože už absolvovala podobnou operaci s poprsím, bylo by to prý nebezpečné.

Chirurg Terry Dubrow jí tak ve zmíněné show odmítl zákrok provést. Ženě by prý mohla hrozit i smrt. „Pokud k přenosu tuku dojde bezprostředně po jiném podobném zákroku, vystavuje se pacient riziku infekce, hromadění tekutin či tukové embolii. A to vás může okamžitě zabít,“ řekl Daily Mailu.

Foxy je ale posedlá touhou po obřím zadku. „Opravdu, ale opravdu chci implantáty. Myslím, že existuje spousta chirurgů, kteří mi je udělají, najdu si jiného,“ nenechala se odradit žena, jež by spíše měla využít pomoci psychologů.

Její hrudní výbava by v kombinaci s mega zadnicí rozhodně nepůsobila sexy, což si ale umanutá čtyřicátnice bohužel nemyslí a hodlá ohrozit i své vlastní zdraví. ■