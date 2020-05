Herečtí manželé spolu poprvé natáčejí: Morávková a Vršek do postele uléhají s ochrannými štíty

Zita Morávková a Petr Vršek natáčejí seriál Láska v čase korony. Foto: Česká televize

„Je pravda, že nabídka natáčení v této době je to poslední, co bych čekal. Je to velmi netradiční natáčení, nejen vzhledem ke všem bezpečnostním hygienickým opatřením, ale i k herecké přípravě. Třeba herecké zkoušky probíhají přes videokonferenci (Skype), kdy zkoušíte jednotlivé scény v obýváku a ve chvíli, kdy vám dramaturg nebo režisér říká nejdůležitější připomínku, selže připojení či se zasekne zvuk a po minutě slyšíte už jenom ‚...tak to dělej spíš takhle‘,“ popsal Vršek úskalí tvorby.

K dalším patří ochranné „krychle“, jež jsou součástí kostýmů. „Musíme se s ní sžít, ale zároveň dělat, že ji nemáme, i když jsme třeba ‚zamlžení‘. Zároveň se učíme hlídat si odlesky na kameru, což normálně herec neřeší. Je to prostě nová zkušenost a beru to jako výzvu. Další novinkou je, že se Zitou poprvé točíme spolu,“ dodal Vršek, jehož televizní diváci mohou znát také ze seriálů Zkáza Dejvického divadla, Rédl nebo Černé vdovy, s tím, že i s manželkou už se těší na dotočnou - až bude možná. „Tam snad konečně poznám tváře celého tvůrčího týmu,“ uzavřel herec se smíchem. ■