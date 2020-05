Bývalý člen Chinaski rapper Marpo se drsně obul do Bereniky Kohoutové: Co mu zpěvačka vzkázala?

Berenika Kohoutová reaguje na píseň rappera Marpa. Michaela Feuereislová

Bývalý člen kapely Chinaski Otakar Petřina, který vystupuje jako rapper pod uměleckým jménem Marpo (35), má novou písničku, v níž si nebere servítky a kritizuje českou populární scénu. Mimo jiné se ve skladbě Zavři hubu! pustil do kolegyně Bereniky Kohoutové (29). Nezdá se mu, že by si zasloužila být nominována jako sólová zpěvačka na hudební ceny Anděl díky své desce Holka roku.

"Co maj bejt letošní Ceny Anděl?! Kdo mě tu uklidní, abych nevyváděl?! Nominovat Bereniku na zpěvačku roku. To si ze mě dělá někdo asi velkou p*del," zpívá Marpo, který o sobě dal naposledy výrazně vědět rozchodem s manželkou, s níž má dvě děti, a vztahem se zpěvačkou Lenny. A také tím, že jako dlouholetý boxer vyzval do ringu kolegu Rytmuse. Samozřejmě vyhrál.

Berenika Kohoutová - Stojky

Universal Music

Zpěvačka, která se těší z nedávno narozené dcery Loly a bořila hitparády svojí písní Stojky ze zmíněné desky, se pochopitelně o písni dozvěděla, ale v podstatě nad ní s nadhledem mávla rukou. "Cože? Kdo??! ... Jo tohle... Marpo bohužel rapuje tak, že mu není rozumět, takže si toho moc lidí stejně nevšimne," míní zpívající herečka. ■