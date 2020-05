Zpěvák, jenž vyhrožoval smrtí vlastní rodině, se stane poprvé otcem: Partnerka, která ho nedávno napadla, je těhotná

Aaron Carter a Melanie Martin oznámili těhotenství. Profimedia.cz

Zprávy přišly jen měsíc poté, co Melanii zatkli za domácí násilí. Tehdy podle TMZ už Carter věděl, že je jeho partnerka těhotná, ale nevěřil jí to. Nyní ale obrátil.

„Je to něco, co chceme oba. Plánovali jsme to. Soustředím se jenom na budoucnost a na roli otce. Chci být hlavně dobrý táta,“ sdělil magazínu People s tím, že se zaměřuje i na muziku a vlastní značku oblečení, ale rodina je pro něj na prvním místě.

Melanie byla zatčena na konci března, Aaron pak sdílel na sociálních sítích stopy po napadení na svých pažích. Tehdy to vypadalo, že se pár rozešel. Carter měl v minulosti obdobně toxický vztah i s bývalou partnerkou Linou Valentinou, která ho údajně také napadla a dokonce mu měla vyhrožovat smrtí.

Aaron loni v září přiznal vážné psychické problémy, oznámil, že trpí mnohočetnou poruchou osobnosti, bipolární poruchou, akutními úzkostmi a manickými depresemi. Ačkoliv tvrdí, že je stabilní a léčí se, má například zákaz přiblížit se k rodině svého slavnějšího bratra. Jeho tehdy těhotné manželce totiž údajně vyhrožoval smrtí. Carter také v minulosti bojoval se závislostí na drogách. ■