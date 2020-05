Mariana Prachařová má s novou láskou svého bratra skvělý vztah: S čím jí modelka Dvořáková pomáhá?

Mariana Prachařová a Denisa Dvořáková (vpravo) našly společnou aktivitu. Foto: Instagram M. Prachařové a D. Dvořákové

Mariana Prachařová (26) se rozhodla na sobě zapracovat a nějaké to kilo zhubnout. Jak sama přiznává, před nouzovým stavem byl její život takové „párty období“ a tomu se rozhodla učinit přítrž. Omezila nejen alkohol, ale pustila se do krabičkové diety a přidala pohyb, který dlouhodobě zanedbávala. Se sportem jí pomáhá současná přítelkyně jejího bratra, modelka Denisa Dvořáková (28).

„Už přes měsíc každej den cvičím nebo se nějak hejbu a začínám tomu přicházet na chuť. Teď je otázka, jak dlouho mi to teda vydrží, ať tu nedělám ramena, jakej jsem fitness člověk, přitom se trapně hejbu jenom chvíli a už tu kážu. Ale jen vám chci sdělit, že chodím na pás, teď mi Denisa sepsala kruháče, jím krabičky a vyřadila jsem alkohol. To je teda asi to nejtěžší, co vám budu,“ svěřila se fanouškům na sociálních sítích herečka a zpěvačka.

Její nová potenciální švagrová má při své profesi ke zdravému životnímu stylu pochopitelně blízko. Modelka, kterou si Jakub Prachař (36) našel po rozchodu s manželkou Agátou Prachařovou (35), chodila před karanténou pravidelně do posilovny, cvičí jógu, dokonce se v zimě otužuje v přehradě a na měsíc duben si dala výzvu uběhnout 60 kilometrů. Nyní našly s Marianou společný koníček, při kterém mohou utužovat nejen své zdraví, ale i vztahy. A zdá se, že si skvěle rozumí. ■