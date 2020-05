Jak si Naomi Campbell udržuje svou štíhlou postavu? Modelka přiznala, že jí jen jedno jídlo denně

Naomi Campbell Profimedia.cz

Topmodelka Naomi Campbell (49), která září už od devadesátých let minulého století, se svěřila, že normální jídlo si dopřává jen jednou denně.

Příští měsíc oslaví padesátku a tajemstvím její štíhlé postavy je tvrdá disciplína v jídle. „Jím obědy. Oběd je moje večeře, protože jím jen jednou denně,“ uvedla pro deník The Sun a pokračovala: „Jím když to tak cítím, rozhodně nehladovím. Když mám pocit, že bych si měla dát den bez jídla, tak to udělám a piju jen vodu a džus. Záleží na tom, jak se cítím. V horku často zůstávám jen u džusu.“

Její režim ovšem povoluje i malé radosti. Na to má Campbell vyhrazenou neděli. „Neděle je můj den odměn, to si doma připravuji dezerty. Peču dorty nebo dělám třeba pudink.“ ■