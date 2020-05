Lucie Borhyová vytáhla 13 let starou fotku: Podívejte se, jak v sexy prádélku provokovala v Řecku

Lucie Borhyová vypadá skvěle i v současnosti.... Foto: instagram L. Borhyové

Na mořský vánek a teplé sluneční paprsky zavzpomínala Lucie Borhyová (42). Moderátorka vytáhla ze svého archivu 13 let starou fotografii v plavkách. Tehdy byla fotit kalendář v Řecku a místní muži z ní museli být absolutně paf.

Lucii to v kalendáři seklo. Klidně by se do něj mohla svléknout i dnes.

„Vzpomínky na Řecko,“ připsala si moderátorka ke svůdnému snímku, který jí mimo jiné připomíná období, kdy potkala otce svého syna Lucase. Právě tehdy se Borhyová seznámila v Řecku s tamním podnikatelem Nikem Papadakisem, se kterým nedlouho poté otěhotněla.

Láska, která se rozhořela během focení v roce 2007, ale příliš dlouho nevydržela. Až po letech Borhyová přiznala, že ji Niko opustil už během těhotenství. Na řecké ostrovy ale kráska rozhodně nezanevřela a v době, kdy je otázka dovolené v přímořském letovisku ve hvězdách, na ty časy ráda zavzpomínala. ■