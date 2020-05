V těhotenství už prý přibrala 13 kilo: Porotkyně SuperStar Bagárová předvedla svou figuru a bříško

Monika Bagárová Foto: Instagram M. Bagárové

„Před odchodem na kontrolu povídám: ,Miminko naše, dnes se na tebe jde podívat i tatínek, ukaž se prosím alespoň maličko’. Žádná odpověď, nic, čekala jsem alespoň pořádnou kopačku, to ona přece dobře umí. Tak tu jsem dostala těsně předtím, než jsme ji po 2 měsících zase viděli. Chtěla nás překvapit. Asi to povídání fakt funguje. To je tak krásný pocit, vždycky se usmívám od ucha k uchu,“ svěřila se zpěvačka a porotkyně letošní pěvecké soutěže SuperStar.

Monika vypadá i v těhotenství stále skvěle a málokdo by jí uvěřil, že již nabrala více než 10 kilogramů. „Jinak jsem přibrala 13 kg, boty mi oblíká Mach a občas mi podá i pomocnou ruku, když vstávám z postele. Je to super, jen bych chtěla, aby ten úklid netrval celý den, když si mezitím musím 25x odpočinout, protože jsem šíleně udýchaná,“ dodala vtipně Bagárová. ■