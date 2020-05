Petra Němcová ukázala pět měsíců po porodu tělo v plavkách! Karanténu tráví v Dominikánské republice

Petra Němcová se synem Bodhim Foto: archiv P. Němcové

"Naše matka země nám poskytuje vše, co potřebujeme. A my jen bereme a zneužíváme jediný domov, který máme. Naše Země konečně začíná dýchat. Karanténa je to nejlepší, co se přírodě mohlo stát," napsala k příspěvku na Den Země topmodelka.

"Moje přání Zemi je to, že všichni začneme přijímat vědomá rozhodnutí ve všech aspektech našeho života a staneme se skvělými zahradníky naší krásné Země, abychom mohli sdílet její dary s našimi dětmi a dětmi našich dětí! Mnozí z nás již podnikají mnoho kroků k ochraně planety, ale v našich akcích můžeme vždy jít hlouběji a dále, a tím inspirovat ostatní, aby udělali totéž. Pamatujte, že každý den je Den Země!" dodala Němcová.