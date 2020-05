Herec Saša Rašilov bude čtyřnásobným tátou!

Manželka oblíbeného herce čeká druhého potomka. Michaela Feuereislová

Oblíbený herec je již trojnásobným otcem. S bývalou manželkou Vandou Hybnerovou (51) má dvě již dospělé dcery Antonii a Josefínu a se současnou ženou Lídou nejmladší Marušku (2,5). Nikdy se ale netajil tím, že chce početnou rodinu, a že se dalšímu potomkovi rozhodně nebrání.

Herec Saša Rašilov bude počtvrté otcem.

Super.cz

V rozhovoru pro Top Star nyní přiznal, že v září očekávají další přírůstek do rodiny. Pohlaví miminka pár neprozradil, ale herci prý nezáleží na tom, jestli po třech dcerách přijde na řadu syn. Podle jeho slov je nejdůležitější zdravé dítě.

„Nemám sice kluka, ale nemám ani čtvrtou, pátou nebo šestou holčičku. Vůbec to není tak, že až když přijde kluk, je chlap ten pořádný táta. Když přijde kluk, bude to samozřejmě taky fajn. Nejdůležitější je, když je v pořádku ta maminka, v pořádku proběhne to těhotenství, miminko je zdravé a zdravě vyrůstá,“ řekl Super.cz Rašilov před časem. ■