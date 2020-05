Doposud si k němu domů nemohla vzít žádná žena ani křečka! Nová přítelkyně Vojtka si nastěhovala rovnou dva psy

Marian Vojtko s přítelkyní Helenou Super.cz

"Jsou to malí psi, váží kilo. Povoluji to, uvolňuji své zásady. Říkal jsem, že pes nepřekročí práh mého domu. A teď tu mám dva. Ale hot dogy mám rád a nikdy nevíte, jak to skončí," řekl Super.cz se smíchem Marian.

V jeho domě v Praze poprvé v životě bydlí i jeho partnerka Helena. S tou se doposud navštěvovali, protože zatímco Marian pobývá v metropoli, ona pracuje a žije v Ostravě. Nyní jsou spolu poprvé měsíc v kuse.

"Má teď neplacené volno, tak to spolu zkoušíme. Už přišly i hádky a proběhlo balení kufrů. Ale čekal jsem to horší. Jako starý mládenec jsem nebyl zvyklý s někým sdílet domácnost 24 hodin denně, měsíc v kuse. Stává se ze mě gentleman, ustupuju, zvykám si," dodal s úsměvem. ■