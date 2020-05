Sledujte, co autorka Harryho Pottera provedla se svou knihovnou. Tohle dělají jen sociopati, napsal jí fanoušek

J. K. Rowling Profimedia.cz

Rearranging books is a very soothing lockdown activity pic.twitter.com/6bDjeCJIPa — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 21, 2020

Knihy roztřídila podle barev, což zaujalo mnoho jejích fanoušků. Nové uspořádání na videu, které sdílela, zhlédlo víc než milión lidí. Jeden z nich spisovatelce sice vzkázal, že podle barev knížky třídí jen sociopati, ji to ale nevykolejilo: „Udělala jsem to poprvé a je to velmi uspokojující,“ odpověděla.

Těm, kteří na záběrech nenašli její nejslavnější dílo, pak napsala, že knihy o Harrym Potterovi samozřejmě doma má, jen v jiných částech knihovny. Plné regály, které lze vidět, jsou jen zlomkem spisovatelčiny knižní sbírky.

Při reorganizaci knih se jí povedla i jedna nepříjemnost. První italské vydání prvního dílu Harryho Pottera polila kokosovým olejem. Mrzí ji to o to víc, že jde o její oblíbený přebal, jak svěřila. „Je tak podivný. Proč krysí hlava? A proč obrovská krysa se šátkem? Ilustrátora jsem nikdy nepotkala, takže stále nevím,“ napsala.

Kromě příběhů o Harrym Potterovi má Rowling na kontě mj. „učebnici“ Fantastická zvířata a kde je najít, Bajky Barda Beedleho nebo román Prázdné místo. Pod pseudonymem Robert Galbraith píše detektivní příběhy s hrdinou Cormoranem Stikem. ■