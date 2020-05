Nenalíčenou byste ji ani nepoznali: Kylie Jenner vyrazila ven bez make-upu

Kylie Jenner Profimedia.cz

Kylie vyrostla před kamerami díky rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians. Její obličej tak Američané vídali na obrazovkách poměrně často. O to víc si fanoušci všimli, jak se změnil. O víkendu vyrazila nejmladší dolarová miliardářka na návštěvu za kamarádkou Stassie, přičemž ji fotografové zachytili nenalíčenou. Beze stopy make-upu se podobala sama sobě víc než kdy jindy.

Rozdíl mezi nalíčenou a nenalíčenou Kylie je skutečně markantní. Možná tedy opravdu bude něco na tvrzení, že za vším stojí tuny líčidel. Poté, co se v ulicích LA předvedla neupravená, je to o něco věrohodnější. ■