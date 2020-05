Na kafíčko už k výdejním okénkům chodí: Makarenko nemá po rozchodu s Bahenským o nabídky od mužů nouzi

Taťána Makarenko má spoustu nabídek na rande i v době pandemie. Super.cz

"Vzhledem k tomu, že se asi všichni trošku nudí, pánové píšou. Řekla bych, že docela hodně, ani jsem sama nečekala, kolik jich bude a kdo všechno bude psát. Některé z nich znám z dřívějška, ale jsou i jiní lidi. Někomu odepisuju, někomu ne. Tak nějak standardně," svěřila nám.

"Doba seznamování nenahrává, ale ani mimo pandemii nemá smysl tlačit na pilu a hnát se do prvního vztahu, který by se naskytl. Nechci dlouho přebírat, ale chci si toho partnera vybrat dobře, doufám, že už životního," prozradila.

Kafíčkům se ale nebrání. "Nejsem typ člověka, co by seděl doma. Ale bylo to spíš kamarádské, nic velkého to nebylo. Zamilovaná nejsem ani nerandím. Myslím, že je na to hrozně brzo, asi by to ani nebylo uctivé vůči bývalému partnerovi. Ale na kafíčku jsem byla. Ta výdejní okénka jsou tam proto, aby si tam lidi pro to kafe šli," smála se. ■