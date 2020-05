Tvůrci legendární Lajny přichází s novým seriálem: Nebude chybět ani Jiří Langmajer

Tvůrci kultovní Lajny přichází se seriálem „sKORO NA mizině“

Děj reflektuje současnou situaci divadel a jejich herců, kteří se ze dne na den ocitli bez příjmu. Popisuje fiktivní příběh inspirovaný právě výše zmíněným divadlem, které jako první činoherní divadlo v ČR začalo okamžitě po uzavření divadel realizovat živé přenosy na YouTube, během nichž diváci přispívají do „mírového virtuálního kloboučku“ na provoz divadla.

“Pro diváky je těžko pochopitelné, v jaké situaci jsme se ocitli. Jen fixní a úvěrové náklady Divadla Mír nás stojí 400 tisíc korun měsíčně, a to v situaci, kdy vracíme téměř dva miliony korun divákům za zrušená představení,” vypočítává Albert Čuba, který je nejen hercem, ale i principálem ostravského Divadla Mír.

“Nemohli jsme tedy jen nečinně sedět a nechat divadlo zbankrotovat. Proto už měsíc a půl pravidelně streamujeme, a když přišel Vladimír Skórka s nápadem na tento seriál, v rámci kterého bychom mohli získávat další peníze nejen pro naše divadlo, ale i pro ostatní herce a divadla, které se postupně přidají, neváhali jsme,” dodává Čuba, který se, stejně jako jeho divadelní kolega Štěpán Kozub, se Skórkou pracovně potkal již při natáčení kultovního online seriálu Lajna.

“Kdybychom takový seriál točili za běžného provozu, jeden natáčecí den by se finančně pohyboval zhruba kolem 300 tisíc korun, a to do toho není započítána předchozí práce na scénáři, následná postprodukce, propagace a další výdaje. V tomto případě šli ale všichni zúčastnění do projektu zadarmo, za což jim moc děkuji. Michal Suchánek nám navíc pomohl i se scénářem. Pokud se divákům bude první epizoda líbit, a tudíž se vyberou dostatečné finanční prostředky, které pokryjí nejen podporu divadla a jeho herců, ale i následnou produkci, natočíme další díly,” prozrazuje Vladimír Skórka.

Diváci mohou v komentářích psát své náměty na další vývoj děje, což se diváci dozví spolu s dalšími informacemi od tvůrců a herců v závěru epizody. V tu chvíli bude zveřejněno také číslo účtu seriálu “sKORO NA mizině” i specifický QR kód, díky kterému diváci mohou posílat libovolné finanční příspěvky. ■