Ewa Farna Michaela Feuereislová

Ewě Farne to na koncertě slušelo.

Zpěvačce to moc slušelo a vystoupení kromě seniorů potěšilo i ji. „Kromě radosti skrze hudbu jsme rozdali i květiny, filtry do roušek, audiobooky a staré filmy na DVD. Z bezpečné vzdálenosti jsme tak dali najevo seniorům, že na ně myslíme, že nám na nich záleží a poslali jim trochu naděje a úsměvů. Myslím, že je to dneska důležité,“ napsala na Instagramu Farna, která svým novým fanouškům vysekla obrovskou poklonu.

„Naši nejdražší spoluobčané, vážíme si vás a děkujeme, byli jste úchvatné publikum,“ vzkázala zpěvačka. ■