Dělej to, co umíš nejlíp, řekl si Dan Hůlka. Je další hvězdou, která zpívá seniorům v domovech

Daniel Hůlka Michaela Feuereislová

„Po měsíci života v karanténě, sledování zpráv a uvědomění si, že senioři jsou nejen nejvíce ohroženou skupinou, ale že právě oni jsou nejvíce zasaženi tím, že se nemohou setkávat se svými rodinami a jsou tak na všechno mnohem více sami, jsem si řekl: Dělej to, co umíš nejlíp, zazpívej těm, kteří potřebují přijít na jiné myšlenky, potěšit, povzbudit,“ popisuje zpěvák Daniel Hůlka zrod myšlenky na mini turné po domovech seniorů, s níž oslovil producenty Kateřinu a Jiřího Duškovy, se kterými pracuje na halovém projektu Belcanto, a kteří provozují Domov seniorů Sychrov.

„Když Dan zavolal s tím, že přijede a našim klientům zazpívá, nadchlo nás to. A protože jsme si řekli, že když už Dan pojede na Sychrov, mohl by zazpívat i klientům jiných domovů, oslovili jsme jejich ředitele a na všem se rychle dohodli,“ řekl Dušek.

Hůlka ve dnech 23., 24. a 27. dubna zazpívá v celkem sedmnácti domovech seniorů v libereckém kraji. „Rád bych, aby to jak pro seniory, tak pro zaměstnance domovů byla taková vzpruha, něco hezkého do těch těžkých dní, a snad i vyhlídka na to, že brzy bude líp,“ dodává zpěvák. ■