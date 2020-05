Kdysi polykal desítky prášků denně a předávkoval se metadonem: Eminem oslavil 12 let bez drog

Eminem Profimedia.cz

Eminem (47) se na svém instagramovém účtu pochlubil úspěchem, který předčí všechny jeho hudební. Sdílel snímek odznaku, který si vysloužil za 12 let úspěšného zápolení se závislostí na drogách. „Čistý tucet, do záznamu. Nebojím se,“ napsal k příspěvku. „Nebojím se“ zní také v překladu název jedné z jeho nejznámějších skladeb.

Držitel cen Grammy a Oscara seknul s užíváním narkotik v roce 2008, rok poté, co se předávkoval metadonem. V rozhovoru pro časopis Vibe v roce 2009 promluvil o tom, jak špatně na tom svého času byl. Užíval tehdy 10-20 léků na bolest denně, k tomu hojný počet tlumících léků na zmírnění úzkostí a další substance.

„Bral jsem toho tolik, že ani přesně nevím, co všechno jsem bral,“ přiznal rapper. Metadon, který bývá využíván při substituční léčbě závislosti na heroinu, Eminemovi prý poskytl známý. Dle jeho lékaře si vzal dávku, která se rovnala čtyřem balíčkům heroinu. Je tedy s podivem, že to vůbec přežil.

„Kdybych věděl, že to byl metadon, asi bych si to nevzal. Ale byl jsem na tom tak bídně, že si ani tím nejsem jistý. Nesepnulo mi to, ani když mi řekli, že jsem málem zemřel,“ přiznal.

O svých závislostech Eminem nikdy nemlčel a promítl je i do muziky. Ačkoliv se veřejným akcím v posledních letech spíš vyhýbá a nové desky vydává i bez obvyklého promování, poctil přítomné svým vystoupením například na letošních Oscarech. Nedávno podpořil také svého kamaráda 50 Centa na slavnostním odhalení jeho hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. ■