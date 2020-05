Po problémech se zákonem a několika léčeních se hvězda Melrose Place dává do kupy: Jsem rok čistá, ozvala se fanouškům

Heather Locklear Profimedia.cz

Heather Locklear (58) měla v průběhu let velké problémy s užíváním drog, psychickým zdravím a dokonce se zákonem. Nyní to však konečně vypadá, že se karta obrátila. Herečka známá jako mrcha Amanda ze seriálu Melrose Place je prý rok čistá a daří se jí dobře. Rodinný přítel to sdělil časopisu People.