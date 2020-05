Zdeněk Godla pracuje na stavbě. Foto: Instagram Z. Godly

„Franta z Mostu konečně zabíjí nudu, maká jak černej,“ vtipkoval na Instagramu herec, jenž je společně s manželkou v podmínce za podvod, protože neoprávněně pobíral sociální dávky.

Zdeněk Godla v seriálu Most!

Česká televize

„Je mi moc líto, že můj soud dopadl tak, jak dopadl. Než jsem začal točit seriál Most!, byl jsem na dávkách. To byl rok 2016 a neudělal jsem to, co jsem měl. Dávky jsem sice zrušil, ale pozdě. Brali to jako podvod. Tak jsme s mou paní dostali podmínku, což není úplně hezké. Je mi to líto. Vše jsem zaplatil, ale pozdě,“ kál se po vynesení rozsudku Godla, jenž teď doma nesedí se založenýma rukama a pracuje. ■