Tady se geny nezapřou! Úřadující Česká Miss Barbora Hodačová ukázala svoji krásnou maminku

Barbora Hodačová s maminkou Lenkou Foto: archiv B. Hodačové

"S mamkou máme výborný vztah. Je to opravdu moje nejlepší kamarádka a jsem za to vážně vděčná. Každý den si voláme a vždycky, když se mi během dne stane něco zajímavého, tak hned přemýšlím, co na to bude říkat, až jí to budu vyprávět," svěřila Super.cz Bára.

"Jsme si hodně podobné i fyzicky, máme stejný úsměv a po telefonu naše hlasy nikdo nerozpozná," dodala Česká Miss 2019.

Karanténu Hodačová tráví se svým přítelem, automobilovým závodníkem. "Alespoň mám čas všechno uklidit a také jsem se naučila dobře cvičit doma. A nejlepší je zkombinovat cvičení s uklízením. A také se učím vařit, protože jsem hodně chodila do restaurací, tak se teď zkouším alespoň naučit něco nového," dodala Hodačová. ■