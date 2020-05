Patricie Pagáčová prý žádné kapky na hubnutí nebrala. Foto: archiv P. Pagáčové

"Nikdy jsem neužívala žádný kapky na hubnutí. Nevěřte tomu. Je to podvod. Sprostý zneužití mého jména a fotek," brání se Patricie, která kontaktovala i advokátní kancelář.

"Žádné takové přípravky nefungují. Kdyby fungovaly, na světě nebudou tlustý lidi," dodává ke kapkám Pagáčová.

Herečka za poslední roky neuvěřitelně zhubla a vypadá fantasticky. Žádné zázračné přípravky za tím ale nestojí.

"Jediný, co funguje je pohyb. A nepřežírat se! Poslouchejte svoje tělo, hýbejte se pro radost a pro dobrý pocit, ne kvůli hubnutí, mějte se rádi takový, jaký jste a dělejte se sebou něco, pokud to vy sami chcete. Vykašlete se na to, co říkají ostatní. Primární je, aby se člověk cítil dobře ve svém těle," dodala Pagáčová. ■