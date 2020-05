Vlastimil Brodský (✝81) utekl před svatbou s Jiřinou Jiráskovou. Jeho pak po 18 letech opustila další osudová žena

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová v Arabele Profimedia.cz

Vlastimil Brodský se narodil 15. prosince 1920 a k umění měl vždycky blízko – oba jeho rodiče ochotničili. On se ale v mládí věnoval hlavně tanci, nejlépe mu šel step, a dokonce si během studií přivydělával vystupováním v nočních podnicích. V roce 1940 nastoupil do herecké školy při divadle E. F. Buriana a od roku 1948 pak 36 let působil na scéně Divadla na Vinohradech. Občas hostoval i v Národním divadle.

Velký idol – Jan Werich

Na filmovém plátně se objevil poprvé v roce 1937 v roli diváka panoptika ve Fričově komedii Svět patří nám, ve které hlavní postavy hrála slavná dvojice Voskovec a Werich. Brodský v jednom rozhovoru zmínil, že pánové V + W byli jeho bohy, a i když on sám se ve snímku jenom mihnul, splnil se mu velký sen.

Tehdy jako gymnazista netušil, že si se svým hereckým idolem Janem Werichem (✝75) později zahraje například ve slavné Uspořené libře (1964).

Víc filmových nabídek začalo Brodskému chodit koncem 40. let. Na stříbrném plátně se postupně vyprofiloval v ideálního představitele „obyčejných“ lidí, podobně jako jeho velká kamarádka Stella Zázvorková (✝83).

Milovali ho staří i mladí

Během kariéry natočil Brodský na 90 filmů. Byl tak dobrý a přesvědčivý, že se mu často podařilo zachránit i nepříliš povedené scénáře – jeho prvotřídní a nekolísavý výkon dokázal povznést na přijatelnou úroveň i mnohé „nekoukatelné“ snímky.

Jako herec exceloval ve vážných i komických rolích a měli ho rádi jak dospělí, tak dětští diváci. Připomeňme filmy Ostře sledované vlaky (1966), Rozmarné léto (1967), Skřivánci na niti, Světáci (oba 1969), Noc na Karlštejně (1973), Jakub Lhář (1974) či Babí léto (2001).

Dětská srdce si zase získal v seriálech Arabela (1980) nebo Návštěvníci (1983). Brodského jméno je také nerozlučně spojeno s rozhlasem – postavičce Hajaji, kterou namluvil, naslouchá už několikátá generace dětí.

Před svatbou utekl

Na ženské publikum působil Brodský plachým a nesmělým dojmem, ale i on měl své kostlivce ve skříni. Na poslední chvíli například vycouval ze svatby s kolegyní Jiřinou Jiráskovou (✝81) – vymluvil se, že mu umřela babička a on by se nedokázal jaksepatří veselit. Jirásková ale tvrdila, že si to určitě vymyslel a babička žila nejspíš ještě dlouho poté.

Brodský se namísto toho oženil s baletkou Bíbou Křepelkovou (✝96), s níž měl syna Marka (60). Manželství ale skončilo kvůli jeho nevěře, na kterou mu žena přišla.

Sranda? Jak kdy…

I on sám později poznal hořký pocit, kdy mezi dva vstoupí někdo třetí. Jeho druhá žena Jana Brejchová (80), se kterou měl dceru Terezu (51), se během natáčení Noci na Karlštejně zakoukala do kolegy Jaromíra Hanzlíka (72) a kvůli němu ho pustila k vodě.

„Myslím, že člověk si má z věcí, na které je krátký, dělat srandu. To je jediná obrana,“ říkával herec. Toto krédo mu možná pomohlo v době, kdy se musel vyrovnat s kopačkami – na sklonku života se jím ale bohužel už neřídil. ■