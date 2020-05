Vysoké horečky, nevolnost a problémy s pamětí: Manželka Toma Hankse popsala, jak u ní probíhal koronavirus

Tom Hanks a Rita Wilson Profimedia.cz

U Rity Wilson (63) probíhal koronavirus o něco hůř než u jejího manžela Toma Hankse (63). Herečka vše popsala v rozhovoru pro Radio 2. „Byli jsme v Austrálii, když nás diagnostikovali, a trochu nás to vyděsilo, protože jsme nevěděli, jakým směrem se to bude ubírat. Měla jsem o něco větší příznaky než můj manžel, takže jsem moc vděčná, že jsme se z toho dostali. Ale nebyl to příjemný zážitek.“