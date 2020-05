Nelly Řehořová se nejen učí na maturitu, ale také stále zpívá: Neuvěříte, kde pěje během karantény

Nelly Řehořová poslala pozdrav z domu. Super.cz

„Já jsem měla spoustu krásných plánů na jaro a na léto, opravdu jsem se na to moc těšila. V březnu měl jít do kina film Andílci za školou, je to muzikál, ve kterém hraji hlavní roli. A taky jsem se těšila na spoustu muzikálů, ve kterých hraji, mým nejoblíbenějším je Kvítek mandragory. Do toho jsem chtěla odmaturovat,“ dodala pro Super.cz zpěvačka, která zřejmě ke zkoušce z dospělosti nakonec půjde.

„Podle posledních zpráv by maturity měly být, ačkoli na to nemáme pořádnou přípravu, protože jsme nestihli probrat všechnu látku k maturitě, takže se to musíme naučit sami, ačkoli tomu třeba nerozumíme a online výuka v naší škole nefunguje. Důležité ale je, se z toho nezbláznit a taky se umět odreagovat,“ řekla mladá zpěvačka, která tráví všechen čas doma s rodinou.

„Ráda sportuji, mám boxovací pytel, začala jsem s tím nedávno, nebo jsem se naučila spoustu zajímavých receptů, nebo si sednu ke klavíru a hraji,“ svěřila Nelly, která se stále věnuje i zpěvu. To dělá na trochu netradičním místě. „Teď jsem se přesunula do sklepa, slyšíte tu akustiku a tušíte, co vás bude čekat, zpívání,“ svěřila ve videu, ve kterém ukázala fanouškům svůj talent. ■