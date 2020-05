Sara Sampaio Profimedia.cz

„I normálně trpím úzkostmi a depresemi, ale upřímně, první týdny karantény jsem se cítila lépe než kdy dřív,“ přiznala modelka s tím, že v posledních dnech je na tom o něco hůř.

A řeč došla i na trichotillomanii, psychickou poruchu, při které má jedinec nutkání vytrhávat si vlasy. „Mám to od 15 let a stále to někdy dělám. Někdy víc než jindy,“ odpověděla na dotaz jednoho z fanoušků, jak se s poruchou vyrovnala. Ačkoliv se neléčí, prý jí pomáhá, když má například krátké nehty.

Sara se izoluje v Los Angeles s partnerem Oliverem Ripleym, zatímco její rodina je v Portugalsku, odkud pochází. Rodina jí prý velmi schází, ale snaží se zaměřit i na jiné věci. Kromě modelingu se začala vzdělávat v herectví, a před pandemií se dokonce snažila angažovat v televizi. ■