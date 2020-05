Pan Božský šel dohola. Seriálová Carrie si neodpustila komentář jeho karanténního vzhledu

Chris Noth Profimedia.cz

Fotka spustila lavinu komentářů, mezi nimiž se objevil i jeden, který u fanoušků vzbudil obzvlášť velkou pozornost. „Na co jsi tak dlouho čekal?“ ptala se svého seriálového milého herečka Sarah Jessica Parker, představitelka Carrie Bradshaw.

Noth žije v koronavirem ochromeném New Yorku a tím, že sám zůstává doma, lidem připomíná nutnost dodržovat izolaci. Zapojil se také do výzvy newyorské policie (NYPD). „Ahoj, jsem Chris Noth a NYPD mě požádalo, abych vám připomněl, že jako Newyorčani máme dodržovat sociální distanc a musíme zůstat doma, dokud tohle nepřejde. Zvládneme to, jsme silní a houževnatí a máme nejlepší policejní sbor v celé zemi. Nejsem polda, ale jednou jsem ho hrál v seriálu,“ pobavil v závěru.

Noth se před dvěma měsíci stal dvojnásobným otcem. S manželkou Tarou Wilson vychovává syny Keatse a Oriona (12). ■