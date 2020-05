V karanténě má muzikálový pár Peter a Katka Pechovi opožděné líbánky. Super.cz

"Toho, že můžeme být spolu a i po těch letech jsme spolu rádi, si strašně vážím. Tenhle měsíc byl pro náš vztah spíš trochu za odměnu," míní Peter. Katka ale tak úplně nepřitakává. "Ale nechci, abychom vypadali jako naprosto ideální pár. Peťa mi samozřejmě občas leze na nervy," poopravila manžela.

A kde je jádro pudla jejich drobných neshod? Jsou spolu deset let, tak už by na vzájemné drobné nešvary mohli být zvyklí. "Někdy je Peťa až moc hyperaktivní, skoro jako náš pes. Prostě neunavitelný. A někdy strašně mluví," svěřila Katka. "Ale to jenom, když ona vypne a pustí mě ke slovu," upřesnil Peter.

Jinak prý důvod k hádkám nemají, nově se i víc podělili o domácí práce. "Je pravda, že frekvence luxování je na mé straně daleko větší, než byla," připustil Peter. Katka zase začala víc vařit, a dokonce i péct. "Musím ji pochválit, že udělala výborné buchty," vysekl jí manžel poklonu.

Hádky zatím nejsou ani o peníze, i když ani jeden z nich měsíc neměl žádný příjem. Svěřili, že mají odložené peníze na daně, na které by se dalo ve chvíli krize sáhnout, protože je teď placení posunuté. To ale nechtějí. Shodují se na tom, že radši klidně půjdou do "normální" práce. ■