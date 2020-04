Člen známé hudební skupiny se po 13 letech rozešel s manželkou. Během karantény spolu nemohli vydržet

Shane Lynch Profimedia.cz

Lynch přiznal, že zjistil mnohé o jejich vztahu, a i když prý doufá, že je rozchod jenom dočasný, nemá zároveň tušení, co bude dál. „Měli jsme problémy a ty se zhoršily během izolace. Nebydlím teď ani s rodinou, protože jsme si šli se ženou po krku. Nebylo to vůbec dobré,“ přiznal v podcastu Morning After.

Bylo to prý poprvé, co Lynch, který je za normálních okolností většinu času na turné, strávil doma tři měsíce v kuse. „Každý den se modlím, abychom to se ženou vyřešili a mohl jsem se vrátit k dětem. Modlím se za to, že čím déle budeme v těchto těžkých časech od sebe, tím víc nás to posílí. A až se věci vrátí do normálu, budeme pokračovat dalších 15, 30, 50 let.“

Lynch se oženil s White v roce 2007 a první dcera Billie Rae se jim narodila o rok později. V září 2012 se pak narodila mladší Marley Mae. Jedná se o zpěvákovo druhé manželství. V minulosti byl ženatý se zpěvačkou skupiny Eternal Easther Bennett. ■