Takhle přirozenou ji na obrazovkách neuvidíte: Sexy Perkausová se bez make-upu proměnila v něžnou vílu

Líčení ke kráse nepotřebuje. Foto: Instagram E. Perkausové

Nedávno se Eva Perkausová (26) v rámci karantény zapojila do zábavné výzvy na sociálních sítích, ve které se ženy oblékly do večerních rób a v dokonalém make-upu i podpatcích vynášely odpadkové koše. Aby svým fanouškům odhalila i běžnou realitu, udělala nyní pravý opak a ukázala se bez make-upu.

Takhle se moderátorka vyparádila na vynášení odpadků.

Instagram E. Perkausové

Jedna z nejkrásnějších českých moderátorek sdílela na Instagramu snímek z louky, na kterém je bez líčidel, upravených vlasů i vyzývavého modelu. Kdo by čekal, že to bude velký šok, ten je na omylu. Sympatické blondýnce to sluší i bez nánosů šminek, které musí pravidelně nosit před kamerou.

Evinu přirozenou krásu si bezesporu pochvaluje i její o 11 let starší partner Ivan, který se nemusí bát, že se vedle něj každé ráno probudí někdo, koho nepoznává. ■