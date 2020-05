Karanténa dělá své: Takhle si těhotná Lenka Zahradnická zpříjemňuje dny na chalupě

Lenka Zahradnická se těší na miminko. Foto: Instagram L. Zahradnické

Po několika týdnech, kdy takřka nikam nechodí a věnuje se zejména domácím pracím, si občas musí trochu, jak se říká, odfrknout. „Těhotenství, karanténa a dvě hodiny o samotě v celé chalupě dělají své,“ připsala si Lenka k roztančeným fotkám s těhotenským bříškem.

S outfitem si hlavu příliš nelámala. Na sebe si natáhla světlé tepláky a vzala si pruhované triko, kterým přijala výzvu na pomoc malému Oliverkovi, který trpí spinální svalovou atrofií. „Hraje se tu o čas a hra je to vysoká. A naděje umírá poslední. Pojďme do toho. Prosím,“ dodala Zahradnická, která to má už opravdu za pár. ■