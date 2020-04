Těžké práce se Kamila Nývltová rozhodně nebojí: Zpěvačka maká v lese!

Zpěvačka si našla práci v přírodě. Foto: archiv K.Nýlvtové

Bez práce je poslední týdny, vedle řady dalších, také Kamila Nývltová (30). Zpěvačka na jaře začala zkoušet nový muzikál a v těchto dnech už za sebou měla mít premiéru coby Killer Queen v představení We Will Rock You. Místo toho tráví už několikátý týden u rodičů a chodí pracovat do lesa.

Kamila se totiž nebojí těžké práce. A jelikož a výdělky ze zpívání může nyní zapomenout, rozhodla se jít alespoň na brigádu. „Jelikož jsme s přítelem už skoro dva měsíce v Krkonoších a jelikož jsme oba přišli na chvíli o práci, tak jsme si oba museli najít něco jiného, než zase začne všechno fungovat. Kývli jsme na nabídku pracovat v lese. Chodíme je čistit,“ přiznala se zpěvačka. A jde prý opravdu o náročnou práci.

„Kdo to nikdy nedělal, neumí si představit, co znamená v lese vyklidit 50 kubíků dřeva. Ale šli jsme do toho. Každá koruna je teď dobrá, a hlavně já nevydržím sedět doma a nic nedělat. Partner to má stejné. Navíc je v lese nádherný klid,“ říká Kamila s tím, že zatímco její partner Pepa nosí celé stromy, ona jenom to, co unese.

„Někdy pracujeme celý den, jindy jenom několik hodin. Záleží na tom, kolik máme sil,” vysvětluje představitelka Killer Queen. Ta má zatím v plánu v Krkonoších zůstat do konce letních prázdnin. „Zkoušení v divadle zatím nemám, protože nikdo ještě nedal vědět. Všichni čekáme, co bude. Takže dokud se něco nezmění, budu čistit lesy,“ dodala zpěvačka, která ale ani během nouzového stavu nezanevřela na zpěv. „Chystám klip a novou píseň,“ vzkázala svým fanouškům Kamila, která doufá, že se v roli Killer Queen v muzikálové show We Will Rock You objeví co nejdříve. ■