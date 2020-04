Veronika Arichteva čeká miminko. Foto: archiv V. Arichtevy

Pod jejím příspěvkem na Instagramu, kde s manželem Biserem Arichtevem pózuje s bříškem a v ruce drží dupačky, se ihned objevila vlna gratulací. Vtipkovaly i její kamarádky z komického tria 3v1, které o jejím těhotenství pochopitelně dávno věděly.

„No, to ti teď tak budeme věřit,“ dobírala si ji Štíbrová. „Já si říkala, že budeš asi těhotná,“ smála se Martina Pártlová (40).

Ke gratulantům se přidala i spisovatelka Radka Třeštíková (38). „O-ooou! A já už začínala fakt věřit tomu, že narostou prsa i bez břicha, dávalo mi to jistou naději, tak nic. Gratuluji moc,“ napsala. „Teta Danča se už moc těší, ale hlídá, jen když budeš hrát v Praze,“ vzkázala Veronice Daniela Písařovicová (41).

Veronika Arichteva mlžila o těhotenství.

Super.cz

„Gratuluji,“ napsala stručně Veronice další těhulka Markéta Konvičková (25). To Marek Ztracený (35) se rovnou pustil do sázení. „Mám radost, gratulace, sázím kilo, že to bude kluk,“ měl hned jasno zpěvák, který má syna Marečka.

Zda to bude holčička, nebo kluk, si ale Veronika nechala zatím pro sebe. ■